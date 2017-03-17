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01:30 (мск), источник: ТАСС

ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула

ООН, 17 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Поток людей, покидающих охваченные боевыми действиями районы иракского города Мосул, усиливается, и ООН опасается, что не справится с нуждами беженцев. Об этом заявила журналистам координатор гуманитарной помощи в стране Лиз Гранде.

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По ее словам, на данный момент западные кварталы города, контролируемые террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), покинули почти 100 тысяч человек, половину из которых разместили в лагерях Кайара и Джада.

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«Число людей больше, чем ожидалось, — сказала Гранде. — Если темпы (оттока населения из Мосула — прим. ТАСС) ускорятся, то это исчерпает наши возможности до предела». Как сообщила представитель ООН, если в течение одного дня город покинут 50 тыс. человек, то система распределения беженцев может дать сбой. Опасаясь подобного сценария, ООН и партнеры всемирной организации начали строить новые центры временного размещения.

По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в общей сложности Западный Мосул из-за боевых действий могут покинуть до 250 тысяч человек. Как сообщила Лиз Гранде, в настоящее время в подконтрольной ИГ части города находятся от 650 до 680 тысяч человек.

«Мы опасаемся, что мирные жители блокированы и находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Семьи, которые остаются, подвергают себя опасности, семьи, которые его покидают, также рискуют», — отметила представитель ООН. Она обратила внимание на сообщения о том, что боевики ИГ расправляются с теми, кто пытается бежать из осажденного города. По данным ООН, в городе закончились запасы еды и питьевой воды, а регулярные поставки гуманитарной помощи в город прекратились в ноябре прошлого года.

Кампания по освобождению второго по величине населенного пункта Ирака и главного бастиона ИГ в стране началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на западные кварталы города.

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