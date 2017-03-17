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02:35 (мск), источник: РИА Новости

Сирия призвала ООН остановить удары коалиции по плотинам на Евфрате

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Правительство Сирии призвало генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша добиться прекращения авиаударов по плотинам на реке Евфрат со стороны антиигиловской коалиции во главе с США.

«Уничтожение этих плотин, которые стали объектами авиаударов, смоет и затопит города и деревни, поставив под угрозу жизни сотен тысяч человек, живущих в этих районах», — говорится в письме временного поверенного в делах миссии Сирии при ООН Мунзера Мунзера, которое направлено генсеку организации и в Совбез.

«Сирийская арабская республика призывает Совет Безопасности исполнить свои обязательства по сохранению международного мира и безопасности и предпринять срочные меры, избавив регион от надвигающейся катастрофы», — отмечается в послании.

США с 2014 года без согласия Дамаска наносят удары по ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). В настоящее время, по официальным данным, в стране находятся около 900 американских военных, которые оказывают помощь местным силам в борьбе с террористами.

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