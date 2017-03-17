Третий ВЭФ будут обслуживать почти 1,5 тысячи человек
Определяется концепция подготовки персонала.
Определяется концепция подготовки персонала.
В Приморье планируется создать центр подготовки сервисного персонала для ВЭФ и других масштабных мероприятий в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Необходимый персонал разделен на 20 категорий. Для обслуживния ВЭФ потребуется почти 1,5 тысячи человек: 896 специалистов и около 520 волонтеров и
Сейчас разрабатывается шаблон сервисного стандарта ВЭФ. На основании согласованного «Росконгрессом» документа будет разработана методическая база для обучения и аттестации персонала. Также определены базовые площадки, на которых будет проходить подготовка персонала и его сертификация. Они будут аккредитованы на базе Приморского политехнического колледжа, Колледжа технологий и сервиса, Владивостокского
Подбирать кандидатов будут и из числа студентов старших курсов вузов и профессиональных образовательных учреждений края.