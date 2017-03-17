Британская разведка назвала «чепухой» сообщения о своей слежке за Трампом

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на разведывательные источники передал, что экс-президент Барак Обама поручил слежку за Трампом британской спецслужбе, чтобы исключить «американский след». Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер озвучил информацию телеканала, заметив, что «публикации на эту тему и здравый смысл заставляют о многом задуматься».
«Недавние предположения, сделанные в СМИ о том, что GCHQ (Центр правительственной связи Великобритании) просили прослушивать избранного президента — это полнейшая чепуха. Они смехотворны и не заслуживают никакого внимания», — цитирует газета Financial Times заявление представителя британского ведомства.
Ранее Трамп заявил, что во время его избирательной кампании прежний глава государства Барак Обама дал указание прослушивать его штаб-квартиру. Доказательств Трамп не предоставил. Он попросил конгресс провести расследование по этому поводу. В конгрессе идут споры, давал ли Обама такие указания. ФБР дало утечки в СМИ, что директор бюро Джеймс Коми был возмущен предположениями Трампа. Официально ФБР и министерство юстиции эти заявления не комментируют.