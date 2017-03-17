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03:27 (мск), источник: Интерфакс

Минюст США попросил Россию выдать троих хакеров без договора об экстрадиции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Минюст США просит Россию выдать троих граждан РФ, обвиняемых в киберпреступлениях, несмотря на отсутствие соглашения об экстрадиции между двумя странами, обещают предоставить обвиняемым все полагающиеся им права.

Источник: AP 2017

«У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая (юридическая) процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы», — сказал «Интерфаксу» в четверг вечером по времени восточного побережья США представитель Минюста Марк Раймонди.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на собственный источник, что судебные власти США предъявили обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двум сотрудникам ФСБ РФ.

По данным американских СМИ, еще два фигуранта дела — хакеры, участвовавшие во взломе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что сообщения СМИ о причастности четырех россиян, в том числе сотрудников ФСБ, к кибератакам на аккаунты Yahoo нельзя рассматривать как обвинения в адрес российского государства, Москва готова к сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Комментарии
4
ПУМА
Кукиш им без масла!!!
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Вера
сша обвинило двух сотрудников ФСБ ,а почему сразу не кого повыше чинами)
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анатолий Лысенко-Шариков
Раз просят-значит надо разрешить!Так всегда поступают!
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