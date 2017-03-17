Минюст США попросил Россию выдать троих хакеров без договора об экстрадиции

«У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая (юридическая) процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы», — сказал «Интерфаксу» в четверг вечером по времени восточного побережья США представитель Минюста Марк Раймонди.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на собственный источник, что судебные власти США предъявили обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двум сотрудникам ФСБ РФ.

По данным американских СМИ, еще два фигуранта дела — хакеры, участвовавшие во взломе.