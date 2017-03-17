Власти ждут потока заявок на дальневосточные гектары из европейской части РФ

Приморский край по-прежнему сохраняет лидирующую позицию как наиболее востребованный субъект для получения дальневосточных гектаров. В общей сложности на основную четвёрку регионов приходится 87% от всех заявок. Такое заявление сделал заместитель главы Минвостокразвития РФ Сергей Качаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последние данные мониторинга показали, что самый высокий спрос на бесплатные гектары наблюдается в Приморском крае, последующая тройка — республика Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область. На эти субъекты приходится 87% от всех заявок, причём в основном они поступают из самих дальневосточных регионов.

«Согласно оценке экспертов, по мере реализации проекта спрос из европейской части России будет увеличиваться», — добавил Сергей Качаев.

К настоящему времени самый большой интерес к программе проявили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области.

В 56% получатели дальневосточных гектаров взяли землю под индивидуальное жилищное строительство, в 18% — под сельское хозяйство, в 8% — под реализацию туристических и рекреационных проектов.

По состоянию на 16 марта, с начала реализации федеральной программы в Приморье поступило почти 26 тыс. заявлений, с начала третьего этапа — 13,5 тыс. заявлений. Положительные решения приняты в 1,4 тыс. случаев, зарегистрирована 1,2 тыс. договоров. По сравнению с октябрём 2016 года количество отказов сократилось на 32% и сегодня составляет 10%. Самыми востребованными являются территории Хасанского, Партизанского, Надеждинского и Шкотовского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в начале марта объявило, что 45 новых населённых пунктов в ДФО могут сформироваться на участках, полученных в рамках федеральной программы по безвозмездному выделению территорий. Из указанного числа селений 25 находятся в Хасанском районе Приморья.

Однако на деле не всё так гладко. Например, во втором по популярности регионе, республике Якутия, по словам председателя регионального общественного движения «СИР» Ивана Степанова, потенциальные получатели дальневосточных гектаров жалуются, что им отказывают в землях без объяснения причин. Вместе с этим продолжают поступать жалобы и на смещение участков, которое может составлять до 70 километров.