Игорь Пушкарев: Следствие по моему делу я бы назвал странным
Сегодня состоится заседание по апелляции защиты.
Сегодня состоится заседание по апелляции защиты.
Сегодня, 17 марта, Московский городской суд вынесет решение по апелляции защиты Игоря Пушкарева на постановление Басманного районного суда Москвы от 21 февраля о продлении ареста главы Владивостока, сообщает РИА VladNews.
Напомним, что заседание должно было состояться 15 марта, но было перенесено, так как сторона обвинения не предоставила Игорю Сергеевичу документы.
— Следствие по моему делу я бы назвал странным. На фоне крайне вялых следственных действий в процессуальной части прослеживаются запрограммированность и неряшливость. В декабре на заседание по продлению моего содержания в СИЗО прокурор пришел без документов (знал, чем все закончится?), на прошлой неделе следствие нарушило процедуру при временном отстранении меня от должности, на заседании 15 марта были обязаны, но не представили документы для ознакомления. Складывается ощущение, что процесс ведут
Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что 21 февраля Басманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца мая.