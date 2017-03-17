Сыроед прокомментировала вероятность ареста Садового
Оксана Сыроед отметила, что «Самопомощь» заинтересована в независимом и открытом расследовании трагедии, случившейся на свалке.
Оксана Сыроед отметила, что «Самопомощь» заинтересована в независимом и открытом расследовании трагедии, случившейся на свалке.
У нас органы правопорядка, склонные к избирательному преследованию, и суды, склонные к избирательному правосудию. Об этом заявила Оксана Сыроед,
«Я думаю, что мы вполне осознаем эту угрозу уже долгое время. Эту мусорную осаду Львова инициировали, фактически, из Администрации Президента. Понятно было, что история эта будет недоброй, особенно когда мы так или иначе отказались от сотрудничества. Потому что предлагали: “А давайте вы будете нас любить, а мы не будем создавать проблем с мусором”. Вот такая была история», — рассказала
В прошлом году на мусорном полигоне Львова в результате пожара и обвала отходов погибло три человека.