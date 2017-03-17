Сыроед прокомментировала вероятность ареста Садового

У нас органы правопорядка, склонные к избирательному преследованию, и суды, склонные к избирательному правосудию. Об этом заявила Оксана Сыроед, вице-спикер Верховной Рады в эфире программы HARD с Влащенко (в эфире 19:30—20:30 на телеканале ZIK) в ответ на вопрос ведущей о вероятности ареста Садового и действиях «Самопомощи» в связи с открытием уголовного производства о трагедии на Грибовичской свалке. Сыроед считает, что речь идет о чисто политической расправе.

«Я думаю, что мы вполне осознаем эту угрозу уже долгое время. Эту мусорную осаду Львова инициировали, фактически, из Администрации Президента. Понятно было, что история эта будет недоброй, особенно когда мы так или иначе отказались от сотрудничества. Потому что предлагали: “А давайте вы будете нас любить, а мы не будем создавать проблем с мусором”. Вот такая была история», — рассказала вице-спикер парламента.

В прошлом году на мусорном полигоне Львова в результате пожара и обвала отходов погибло три человека.