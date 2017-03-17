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05:19 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны прокомментировали публикуемые на Западе доклады по Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков после публикаций на Западе докладов по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что они скорее вредят репутации организаций и СМИ, чем помогают Сирии.

Источник: Reuters

«Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей “свидетельствах” местных “активистов”, скорее вредят репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии», — сказал Конашенков.

Так он прокомментировал серию докладов международных организаций и СМИ о гуманитарной ситуации в Сирии.

По словам Конашенкова, в их публикации «слишком явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи, на которую в последний год были затрачены колоссальные бюджеты».

Представитель Минобороны отметил, что такие доклады не смогут заменить сирийцам хлеб, медикаменты и крышу над головой и если бы западные телекомпании вместо своих сюжетов о якобы «ужасах» в Алеппо ставили рекламу и прибыль от нее направляли на помощь жителям — «там цвёл бы сейчас город-сад».

«Поэтому немалые деньги, затраченные на подготовку многочисленных фолиантов, лучше бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти доклады якобы посвящены», — резюмировал Конашенков.

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