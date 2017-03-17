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05:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Власти нужно признать ошибки и вернуть льготы на проезд в Хабаровске — Грешнякова

По мнению депутата, закон о монетизации льгот привел к транспортному коллапсу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Монетизация льгот стала причиной увеличения стоимости проезда в общественном транспорте Хабаровска. Решить часть проблем рынка перевозок в городе может возвращение проездных билетов, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат краевой Закдумы от ЛДПР Елена Грешнякова.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые предприниматели из «Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска» поднимут цены на проезд на ряде своих маршрутов.

По мнению депутата Елены Грешняковой, к подорожанию проезда и, более того, транспортному коллапсу привел закон о монетизации льгот.

— Хотели, видимо, как лучше, а получилось банкротство муниципальных предприятий и вытеснение с рынка неугодных предпринимателей. Кроме этого, открылся доступ к коррупционным входам и выходам. А потом власть сняла с себя ответственность и отпустила цены. Теперь перевозчикам просто «рекомендуют», насколько можно повысить. В итоге — увеличение цен на проезд, — уверила Елена Грешнякова.

Более того, либерал-демократ уверена, что решение о монетизации предпринималось в угоду определенным структурам.

— Когда звучали обоснования закона, вперед выдвигалась экономическая составляющая. Якобы денег в казне мало, надо экономить. Но я считаю, должны быть статьи бюджета, на сокращение которых будет табу. Нельзя трогать расходы, связанные с незащищенными группами населения: инвалидами, пенсионерами и детьми из многодетных семей, — подчеркнула депутат.

Спасти же ситуацию, по мнению парламентария, может возвращение льгот с возможностью права выбора либо проездного билета, либо денежной выплаты. Напомним, ранее аналогичное предложение выдвигал депутат КПРФ Виктор Постников.

— Нужно найти смелость признать свои ошибки и вернуть все на круги своя. Имеющиеся крохи, которые сейчас выделяют на проезд, не покрывают всей необходимости граждан в поездках, — подытожила Елена Грешнякова.

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