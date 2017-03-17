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07:06 (мск), источник: СуперОмск

Озвучена дата оглашения нового мэра Омска

Омичи узнают имя нового градоначальника в апреле.

Как стало известно «СуперОмску», заседание Омского городского Совета, на котором депутаты должны выбрать мэра, состоится 19 апреля.

К этому числу конкурсная комиссия по выборам мэра представит Совету кандидатуры, прошедшие ее «фильтр». Заявки от кандидатов в градоначальники принимаются до 4 апреля.

На втором этапе конкурса, 6 апреля, комиссия рассмотрит документы кандидатов и зарегистрирует их. Третьим этапом конкурса перед вынесением кандидатур в мэры на горсовет, станет собеседование, которое пройдет 14 апреля.

По последним данным, документы в конкурсную комиссию пока никто не подал.

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