Молодежь зазовут и закрепят на Дальнем Востоке

В мероприятии приняли участие депутаты от дальневосточных регионов, представители Минвостокразвития, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, молодежных организаций.

По словам замдиректора департамента развития человеческого капитала и территориального развития минвостокразвития Марианны Керчелаевой, политика закрепления молодежи на Дальнем Востоке и привлечение сюда молодых специалистов из других регионов России является одним из ключевых факторов улучшения демографической динамики в макрорегионе.



Она напомнила, что сегодня подготовлена и направлена в правительство России концепция демографического развития Дальнего Востока, которая фиксирует две цели — к 2020 году полностью остановить отток населения. А к 2025 году — увеличить численность населения Дальнего Востока с сегодняшних 6,2 до 6,7 млн. человек.



Как не раз отмечал министр по развитию Дальнего Востока, по сравнению с 2015 годом отток населения с Дальнего Востока сократился в 1,8 раза и в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом: «За 25 лет ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило. Но также очевидно, что нам надо не просто отток сократить, нужен приток населения на Дальний Восток, увеличение численности. Чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи и были счастливы».



Конкретные меры и условия для удержания молодого населения в регионе обсудят на специальной сессии в рамках III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».



«В конце мая минвостокразвития совместно с Агентством по развитию человеческого капитала проведет конференцию по демографии. В этом году конференция поменяет формат. На первых двух конференциях, прошедших в Хабаровске, мы обсуждали разработку концепции демографического развития. Третья конференция будет просвещена выработки конкретных мер. Одну из сессий вместе с ВЦИОМ мы планируем посвятить поддержке молодых людей», — отметил представитель АРЧК ДВ.

Ряд мер для привлечения в регион молодых людей вошли в концепцию. Среди таких были названы развитие сети подразделений профессиональных образовательных учреждений и вузов с возможностью дистанционного обучения, включение в программу школьного образования курсов профориентации, организация в дальневосточных регионах молодежных форумов, таких как Всероссийский молодежный образовательный форума «Итуруп», дальневосточный молодежный форум «Амур».