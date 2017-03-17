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05:56 (мск), источник: ТАСС

США хотят добиться от Китая и РФ более активной позиции по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская сторона намерена добиваться от Китая и России более активной позиции по КНДР и в случае успеха готова даже ориентироваться на действия Пекина и Москвы.

Источник: AP 2017

Так постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телекомпании CNN разъяснила подход администрации президента Дональда Трампа к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова.

Упор на Россию и Китай

Она не дала прямого ответа на вопрос, предусматривает ли новый подход США к Пхеньяну предупредительное применение военной силы.

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Южная Корея и США демонстрируют КНДР военную мощь

«Я понимаю, что всем хотелось бы услышать о какой-то одной мере. Мы крайне серьезно относимся к данному вопросу, и мы переходим от слов к делу. Нам теперь требуется, чтобы другие страны, особенно Китай и Россия, выступили вперед и заявили, что КНДР их тревожит не меньше, чем Соединенные Штаты. Мы призовем их (КНР и РФ) действовать, и мы будем планировать свои действия на основе их действий», — добавила Хейли.

Отвечая на повторный вопрос, она сказала, что Вашингтон рассматривает «все варианты» мер в отношении КНДР в ответ на угрозу, которую представляют собой ядерная и ракетная программы страны.

О поездке госсекретаря

Дипломат аргументировала необходимость выработки нового подхода тем, что Пхеньян за последний календарный год провел 24 испытания баллистических ракет и два ядерных испытания.

«Поэтому госсекретарь Рекс Тиллерсон едет в Южную Корею, чтобы заверить ее в поддержке со стороны США. Тиллерсон поехал в Японию и заявил, что нам нужно взаимодействовать и оставаться союзниками. Госсекретарь едет в Китай, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах Пекин, наконец, согласится признать КНДР реальной угрозой. Это приоритет “номер один” для США», — подчеркнула Хейли.

Госсекретарь США, который находится с официальным визитом в Японии, провел в четверг переговоры со своим коллегой Фумио Кисидой. Главной темой обсуждения стала проблема КНДР в свете недавних запусков баллистических ракет. 17 марта Тиллерсон отправляется с однодневным визитом в Республику Корея, где проведет встречи с исполняющим обязанности президента Хван Гё Аном и министром иностранных дел Юн Бён Се. Как ожидается, в центре внимания также окажется вопрос взаимодействия по проблеме ракетной и ядерной программ КНДР.

Другая важная тема — развертывание на территории Южной Кореи американской системы противоракетной обороны THAAD, которое началось 7 марта. Первые две пусковые установки уже доставлены на военную базу в районе города Пхёнтхэк в 70 км от Сеула. Система вступит в строй в течение одного-двух месяцев.

Против этого активно выступает Китай, который 18 марта станет заключительным пунктом в программе азиатского турне госсекретаря США. Поездка Тиллерсона в Пекин будет нацелена на подготовку встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. По сведениям американских СМИ, она может пройти в США 6−7 апреля. Китайский лидер примет госсекретаря, который также встретится с министром иностранных дел КНР Ван И, премьером Госсовета Ли Кэцяном и членом Госсовета Ян Цзечи.

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