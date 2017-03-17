США хотят добиться от Китая и РФ более активной позиции по КНДР

Она не дала прямого ответа на вопрос, предусматривает ли новый подход США к Пхеньяну предупредительное применение военной силы.

«Я понимаю, что всем хотелось бы услышать о какой-то одной мере. Мы крайне серьезно относимся к данному вопросу, и мы переходим от слов к делу. Нам теперь требуется, чтобы другие страны, особенно Китай и Россия, выступили вперед и заявили, что КНДР их тревожит не меньше, чем Соединенные Штаты. Мы призовем их (КНР и РФ) действовать, и мы будем планировать свои действия на основе их действий», — добавила Хейли.

Отвечая на повторный вопрос, она сказала, что Вашингтон рассматривает «все варианты» мер в отношении КНДР в ответ на угрозу, которую представляют собой ядерная и ракетная программы страны.

О поездке госсекретаря

Дипломат аргументировала необходимость выработки нового подхода тем, что Пхеньян за последний календарный год провел 24 испытания баллистических ракет и два ядерных испытания.

«Поэтому госсекретарь Рекс Тиллерсон едет в Южную Корею, чтобы заверить ее в поддержке со стороны США. Тиллерсон поехал в Японию и заявил, что нам нужно взаимодействовать и оставаться союзниками. Госсекретарь едет в Китай, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах Пекин, наконец, согласится признать КНДР реальной угрозой. Это приоритет “номер один” для США», — подчеркнула Хейли.

Госсекретарь США, который находится с официальным визитом в Японии, провел в четверг переговоры со своим коллегой Фумио Кисидой. Главной темой обсуждения стала проблема КНДР в свете недавних запусков баллистических ракет. 17 марта Тиллерсон отправляется с однодневным визитом в Республику Корея, где проведет встречи с исполняющим обязанности президента Хван Гё Аном и министром иностранных дел Юн Бён Се. Как ожидается, в центре внимания также окажется вопрос взаимодействия по проблеме ракетной и ядерной программ КНДР.

Другая важная тема — развертывание на территории Южной Кореи американской системы противоракетной обороны THAAD, которое началось 7 марта. Первые две пусковые установки уже доставлены на военную базу в районе города Пхёнтхэк в 70 км от Сеула. Система вступит в строй в течение одного-двух месяцев.