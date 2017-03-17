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05:57 (мск), источник: Newslab.ru

Депутаты недовольны темпами улучшения экологии Красноярска

Александр Усс рассказал, что пока серьезных изменений не происходит. Он также не исключил, что в связи с неисполнением экологической резолюции возможны и кадровые перестановки правительстве региона.

Источник: Reuters

Спикер краевого парламента Александр Усс прокомментировал журналистам исполнение экологической резолюции, которая была составлена в апреле прошлого года. Председатель Законодательного Собрания края подчеркнул, что пока депутаты неудовлетворенны работой по улучшению экологической обстановки в Красноярске.

«Хотел бы подчеркнуть, что озабоченность проблемами экологии в Красноярске вполне обоснованна. Мы гордимся своим городом, тем не менее, и это очевидно, мы не можем быть удовлетворены состоянием атмосферного воздуха, состоянием наших улиц, тем, что находится вокруг города и в Енисее», — отметил он.

Спикер также подчеркнул, что сегодня у властей есть понимание того, что и как делать для достижения целей.

«Думаю, вы помните о серьезном документе, каким является резолюция публичных слушаний по экологии, проведенных Законодательным Собранием в апреле прошлого года, — заключил Усс. — И это не голословные призывы — это перечень абсолютно конкретных мероприятий, которые должны претворяться в жизнь. Естественно, рассчитаны они не на один-два месяца, а на обозримую перспективу».

Говоря в целом об исполнении этого документа Александр Усс рассказал, что пока серьезных изменений по ряду пунктов не происходит. Он также не исключил, что в связи с неисполнением экологической резолюции возможны и кадровые перестановки правительстве региона.

«Ряд комитетов и фракций краевого парламента дали предварительные оценки того, как выполняется наша “дорожная карта”. Не хотел бы сейчас забегать вперед, но должен сказать, что по целому ряду направлений мы неудовлетворенны темпами работы. В мае состоится комплексное обсуждение того, что сделано и не сделано за год, и у меня есть все основания говорить, что целому ряду ответственных должностных лиц, отвечающих за эти направления, придется выслушать очень жесткие и нелицеприятные оценки. Если не будет серьезных изменений в управленческом стиле, не исключаю и радикальных кадровых предложений. Власть, в том числе законодательная, понимает и разделяет озабоченность экологическими проблемами и, самое главное, знает, куда идти», — добавил спикер.

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