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06:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Вице-премьер России: Первый полет МС-21 из Иркутска может состояться в апреле

Сейчас проходят штатные испытания.

Источник: AP 2017

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал ориентировочные сроки для испытаний гражданского лайнера МС-21 — это апрель, но точная дата будет определена в момент технической готовности. Сейчас самолет проходит дополнительные испытания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Селекторное совещание с руководством производителя самолета компании «Иркут» запланировано на четверг следующей недели.

«Пока все статические испытания, которые ведутся в Жуковском, и летная испытательная станция в Иркутске, ежедневно сообщают в коллегию ВПК о прохождении дополнительных новых этапов испытаний. Пока все идет штатно», — заявил вице-премьер.

Ранее Рогозин в ходе авиационной коллегии при правительстве заявил, что поставки магистральных самолетов МС-21 могут начаться осенью 2018 года, пишет газета «Коммерсант».

Между тем губернатор Иркутской области Сергей Левченко упомянул тему МС-21 в своем послании накануне 16 марта к Законодательному собранию и жителям региона.

«Начну с МС-21. Это федеральный проект, но его реализация дает хороший мультипликативный эффект для экономики Иркутской области. Уже в ближайшие месяцы самолет должен подняться в воздух. Это будет знаковое событие для всей России. Но при всей важности этого события более сложным является уже следующий этап: чтобы вся цепочка производства была готова. И чтобы уже через полгода после первого полета пошло изготовление по контрактам с заказчиками, которые уже хотят получить более 100 самолетов. Здесь необходима упорная работа по локализации производства в рамках машиностроительного кластера. Иначе получится как с Superjet, когда производство оказалось не готово и серия пошла только через несколько лет», — отметил Сергей Левченко.

Напомним, в июне прошлого года в Иркутске премьер-министру Дмитрию Медведеву показали церемонию первой выкатки МС-21. На днях Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Одной из тем разговора стали поставки самолета МС-21 с Иркутского авиазавода.

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