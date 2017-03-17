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06:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Послание губернатора Приангарья порадовало и настроило на серьёзную работу — С. Брилка

Спикер ЗС Иркутской области Сергей Брилка прокомментировал послание губернатора.

Источник: РИА "Новости"

Позитивное впечатление оставило ежегодное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко к Законодательному собранию региона у спикера ЗС Сергея Брилки. Напомним, послание состоялось 16 марта 2017 года, завершив двухдневную сессию парламента. Глава региона рассказал о положении дел в регионе и основных направлениях областной государственной политики. «Не только послание губернатора, а понимание процессов, которые происходят в Иркутской области, настраивает на позитив, — прокомментировал послание губернатора председатель ЗС. — Мы действительно прошлый год завершили с очень хорошими результатами».

Программное заявление проходило в традиционно торжественной обстановке в здании музыкального театра. На расширенную сессию были приглашены депутаты Государственной думы, сенатор, члены правительства области, представители государственных структур и общественных организаций.

Сергей Брилка отметил слова губернатора о том, что в регионе выросли показатели промышленного производства, есть рост в обрабатывающей промышленности. Кроме того, в прошлом году регион полностью выполнил все параметры по указам президента России. «Год закончился с выплаченной заработной платой бюджетникам за декабрь в текущем году, — добавил Сергей Брилка. —  Не буду говорить, что это беспрецедентный случай, но очень хороший показатель».

Спикер ЗС подчеркнул, что в послании губернатора прозвучали позитивно-оптимистические ноты по планам 2017 года. Сергей Брилка напомнил, что на мартовской сессии ЗС приняли изменения в бюджет региона, дополнив его не на 1−2 млрд рублей, а на 18 млрд по разным направлениям. По его словам, такие цифры радуют, но и настраивают на серьезный лад, на ответственность, чтобы справиться с поставленными задачами. К примеру, губернатор заявил о планах в 2017 по постройке и ремонту более 70 объектов в разных сферах — в образовании, здравоохранении, в сфере физической культуры и спорта. «И вот сейчас перед нами задача — перед правительством, депутатами Законодательного Собрания — а я уже такую задачу своим коллегам поставил, проконтролировать безусловное исполнение этих решений», — подчеркнул Сергей Брилка.

Спикеру ЗС понравилось, что губернатор в послании обратил внимание на разные направления. К примеру, на программу благоустройства общественной среды, по которой регион получит из федерального бюджета 425 млн рублей, добавит свои 230 млн. к реализации проекта присоединятся жители Иркутской области, представители власти в муниципальных образованиях и правительстве региона. Несколько городов Иркутской области в 2017 приступят к выполнению этой программы. Планируется в дальнейшем задействовать все муниципальные образования региона.

«Совершенно четко прозвучала оценка с положением дел по занятию жителей Иркутской области массовым спортом. Депутаты ЗС не раз поднимали этот вопрос, и очень хорошо, что губернатор это услышал и поставил конкретную задачу министру спорта, правительству — взять эту задачу как одну из обязательных для выполнения в текущем году», — сказал Сергей Брилка.

Спикер ЗС заметил, что губернатор поставил серьезную задачу в здравоохранении по показателям, которые являются индикативными. Такие же задачи сформированы в образовании. По мнению Сергея Брилки важно, что глава региона обратил внимание на сферу производства. Сергей Левченко подробно рассказал, как обстоит дело в сельском хозяйстве, какие меры он определил правительству для улучшения ситуации. Были названы ряд приоритетных направлений промышленного развития. Прозвучали интересные моменты о достижениях в золотодобывающей и нефтедобывающей промышленности.

«Я послушал внимательно, душа наполнилась оптимизмом. Знаю только одно: поставить задачи это еще не все. — сказал Сергей Брилка. — Сейчас нужно эти задачи выполнить. Я своих коллег уже настраиваю на это — мы не должны сидеть в кабинетах, а быть в муниципальных образованиях, и очень серьезно отслеживать процессы и участвовать в реализации тех проектов, которые сегодня намечены».

Сергей Брилка отметил, что не услышал в послании буквально трех фраз. «Мы с губернатором помимо послания не один раз говорили о положении дел в Иркутской области. В ходе сессии мы не только увеличили бюджет, но и поставили жесткую задачу перед главным распределителем бюджетных средств — включится в работу по реализации всех принятых изменений уже с апреля, — сказал спикер ЗС. — В послании отдельные задачи были правительству поставлены, но я не услышал консолидированной задачи — государственные программы и то, что мы наметили на 2017 год, должно быть выполнено безусловно. Я бы хотел услышать от губернатора: “Кто с этой задачей не справится — в правительстве Иркутской области работать не будет”».

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