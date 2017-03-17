В США не ждут многого от встречи Трампа и Меркель

ВАШИНГТОН, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель — главный пункт рабочего расписания на пятницу президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер напомнил об этом на регулярном брифинге для журналистов.

Он указал, что руководители двух государств не только проведут прямые переговоры, но также примут участие в «круглом столе с лидерами американского и немецкого бизнеса, посвященном большому значению профессионального технического обучения».

Во второй половине дня у Трампа и Меркель запланирована совместная пресс-конференция.

Прошлый «обмен любезностями»

В преддверии предстоящего саммита пресса и специалисты в США гадают, сумеют ли президент и канцлер поладить при своей первой личной встрече. Уровень ожиданий невысок, причем политологи в основном уповают на то, что Меркель известна своей способностью держать в узде эмоции и проявлять, по определению The Washington Post, «основную черту своего характера — прагматизм».

Все это может ей понадобиться, поскольку, как многие напоминают, в ходе предвыборной гонки в США Трамп резко критиковал канцлера, называл «безумием» ее политику в отношении приема беженцев, предрекал, что избиратели от нее отвернутся, и даже утверждал, что она «гробит» Германию. Правда, и Меркель со своей стороны направила ему такое поздравление с победой на выборах в США, которое, с точки зрения той же The Washington Post, «звучало, как наставление по поводу важности демократических ценностей».

Значение отношений

Естественно, обнадеживает аналитиков и реальное огромное значение отношений между США и Германией. «Это один из важнейших моментов в начале президентства Трампа», — заявил о предстоящем саммите агентству Bloomberg бывший заместитель госсекретаря США, а ныне профессор Гарварда Николас Бернс.

«Она, наверное, самый важный союзник США во всем мире, — считает он, имея в виду Меркель. — Она самый могущественный лидер в Европе, намного превосходящий остальных. Она наиболее эффективно блокирует действия (президента России) Владимира Путина».

Все это созвучно и официальным оценкам Белого дома. На специальном брифинге для журналистов, устроенном в преддверии визита немецкой гостьи, высокопоставленные представители вашингтонской администрации называли Германию «одним из самых важных союзников и партнеров США в мире». Они также подчеркивали, что Трамп «крайне заинтересован в том, чтобы услышать мнения канцлера о ее взаимодействии с Путиным». Брифинг проводился на условии сохранения анонимности.

«Мы нужны друг другу»

Меркель, судя по комментариям, готова забыть о прошлых обидах и пойти навстречу новому американскому партнеру. По свидетельству европейского издания вашингтонской газеты Politico, канцлер в ходе визита хочет без обиняков донести до президента одну мысль: «Мы нужны друг другу».

«Забудьте все домыслы о конфронтации в Овальном кабинете, — пишет издание. — Меркель, как бы она лично ни относилась к Трампу, едет в Вашингтон не для того, чтобы вступать с ним в конфронтацию. Ей надо завоевать его расположение».

«Никогда еще двусторонний контакт не значил для нее так много, как в эту пятницу, — продолжает Politico. — Изначально предполагалось, что эти двое лидеров не станут встречаться до тех пор, пока Трамп не приедет позже в этом году в Европу. Но на фоне растущей трансатлантической напряженности Меркель стала добиваться более ранней встречи в Вашингтоне, и президент ее пригласил. По словам ее помощников, она готовилась недели напролет».

Bloomberg уточняет, что канцлер, в частности, дотошно расспрашивала об общении с Трампом канадского премьера Джастина Трюдо.

Главная тема

«Козырем» Меркель, как ожидается, должна стать торговля. Та же Politico напоминает, что «США вдвое больше тратят на товары с маркой “сделано в Германии”, чем Япония, Россия и Мексика вместе взятые».

Американцам, правда, это может и не нравится. Как напоминает журнал Foreign Policy, «главный торговый советник Трампа Питер Наварро обвинял Германию в манипулировании валютным курсом». Сам хозяин Белого дома сетовал, что Евросоюз — не более чем «машина для продвижения интересов Германии».

Но Меркель, по общему мнению, собирается доказывать, что торгово-экономические связи США и Германии взаимовыгодны. В подтверждение этому можно привести тот факт, что в поездке ее будут сопровождать руководители таких промышленных концернов, как BMW, Siemens и Schaeffler.

С оглядкой на избирателей

И все же, по мнению наблюдателей, задача перед канцлером стоит очень сложная. Помимо всего прочего, как напоминает The Washington Post, «Меркель приезжает в Вашингтон, когда может там, видимо, потерять больше, чем обрести».