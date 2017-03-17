Коллектив ТИНРО-Центра выразил поддержку своему руководителю
На состоявшемся сегодня общем собрании коллектива ФГБНУ «ТИНРО-Центр», сотрудники учреждения выразили единогласную поддержку директору
На состоявшемся сегодня общем собрании коллектива ФГБНУ «ТИНРО-Центр», сотрудники учреждения выразили единогласную поддержку директору
Об этом ИА «Дейта» сообщил
Напомним, что Бочаров был задержан 14 марта в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. По некоторым данным, речь идет о нарушениях, допущенных при продаже
— Коллектив
Отметим, информация о задержании Блинова впервые была официально подтверждена только в сообщении
Кроме того, коллектив поддержал предложение направить обращение от лица сотрудников в Администрацию Президента, Уполномоченному представителю Президента на Дальнем Востоке, а также для предоставления в суд.
«Коллектив
Между тем, как стало известно, сегодня Фрунзенский суд Владивостока выбрал меру пресечения в виде заключения под домашний арест для Льва Бочарова, сроком до 9 мая текущего года. А Блинов решением того же суда заключен под стражу до 14 мая.