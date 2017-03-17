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11:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Коллектив ТИНРО-Центра выразил поддержку своему руководителю

На состоявшемся сегодня общем собрании коллектива ФГБНУ «ТИНРО-Центр», сотрудники учреждения выразили единогласную поддержку директору ТИНРО-Центра Льву Бочарову и его первому заместителю Юрию Блинову, обвиненным в превышении должностных полномочий.

Источник: ДЕЙТА

Об этом ИА «Дейта» сообщил пресс-секретарь ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Консантин Осипов.

Напомним, что Бочаров был задержан 14 марта в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. По некоторым данным, речь идет о нарушениях, допущенных при продаже ТИНРО-Центром десяти белух в КНР за 42 миллиона рублей, о чем стало известно осенью 2016 года по результатам проверки учреждения Счетной палатой России.

 — Коллектив ТИНРО-Центра настаивает на объективном и честном расследовании и надеется на возвращение Льва Бочарова и Юрия Блинова на свои должности, — уточнил Осипов.

Отметим, информация о задержании Блинова впервые была официально подтверждена только в сообщении ТИНРО-центра, ранее речь шла только о директоре института Бочарове.

Кроме того, коллектив поддержал предложение направить обращение от лица сотрудников в Администрацию Президента, Уполномоченному представителю Президента на Дальнем Востоке, а также для предоставления в суд.

«Коллектив ТИНРО-Центра выражает доверие и поддержку директору института доктору наук профессору Льву Бочарову и первому заместителю директора доктору наук профессору Юрию Блинову. Сотрудники ТИНРО-Центра высоко оценивают заслуги своих руководителей, искренне благодарны им за многолетний сложный и честный труд на благо института, рыбохозяйственной науки, отрасли. Мы, нижеподписавшиеся, уверены, что Лев Николаевич и Юрий Григорьевич всегда работали ради развития института и сохранения его трудового коллектива» — говорится в тексте обращения.

Между тем, как стало известно, сегодня Фрунзенский суд Владивостока выбрал меру пресечения в виде заключения под домашний арест для Льва Бочарова, сроком до 9 мая текущего года. А Блинов решением того же суда заключен под стражу до 14 мая.

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