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07:33 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Аристарха Ливанова

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Аристарха Ливанова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Глава государства отметил, что за годы активной и плодотворной деятельности актеру удалось создать множество ярких разноплановых образов в спектаклях, фильмах и телесериалах, заслужить широкое признание и искреннюю зрительскую любовь.

«Пусть Ваши работы и впредь дарят публике радость и вдохновение, способствуют укреплению культурных связей между народами Беларуси и России», — говорится в поздравлении.

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