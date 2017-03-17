Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Аристарха Ливанова
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Аристарха Ливанова, сообщили БЕЛТА в
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Аристарха Ливанова, сообщили БЕЛТА в
Глава государства отметил, что за годы активной и плодотворной деятельности актеру удалось создать множество ярких разноплановых образов в спектаклях, фильмах и телесериалах, заслужить широкое признание и искреннюю зрительскую любовь.
«Пусть Ваши работы и впредь дарят публике радость и вдохновение, способствуют укреплению культурных связей между народами Беларуси и России», — говорится в поздравлении.