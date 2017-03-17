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07:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья разработает Стратегию развития туризма по поручению губернатора

Количество приезжающих в регион туристов увеличилось в 1,5 раза.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ситуация в сфере въездного туризма качественно изменилась в Иркутской области. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своего послания. Количество туристов приезжающих в регион, увеличилось почти на 50%. По оценкам экспертов Приангарье за год переместилось с 36-го на 15-е место в рейтинге туристической привлекательности в России. Резко выросло число иностранных туристов, посещающих регион, большая часть которых — граждане Китая. Глава региона поручил правительству разработать Стратегию развития туризма, сообщает ИА IrkutskMedia.

«В минувшем году я встречался с руководителями Китайской Народной Республики, где они подтвердили особый интерес к совместным проектам в сфере туризма на Байкале», — сообщил губернатор.

Говоря о ситуации в туристической отрасли региона, Сергей Левченко отметил, что развитие турбизнеса должно носить ответственный характер.

«Мы должны сделать эту сферу прозрачной и законной. Не допустить массового безнадзорного появления туристов на берегах Байкала, что может привести к загрязнению побережья и самого озера. Байкал — это жемчужина Иркутской области и всей нашей планеты, он не должен пострадать. Особо подчеркиваю, что реализация всех наших планов не должна строиться на потребительском отношении к озеру», — подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, 43,5 тысячи туристов из Китая посетили Иркутскую область в прошлом году, что на 158% больше, чем два года назад. Всего в рамках безвизового группового туристического обмена Россией заинтересовались свыше 760 тысяч граждан КНР. Чаще всего участниками туристических групп были женщины (60%), средний возраст туристов составил 52 года.

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