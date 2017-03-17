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08:56 (мск), источник: Ictv.ua

В США заявили о серьезных последствиях блокады Донбасса

В Государственном департаменте США заявили, что блокада Донбасса потенциально имеет серьезные последствия.

Об этом сказал и.о. главы Госдепа Марк Тонер, сообщает Укринформ.

— Мы хотим мирного решения путем, предполагающим территориальную целостность Украины, — сказали в Госдепе США.

В ведомстве отметили, что постоянно отслеживают ситуацию с блокадой на востоке Украине.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что блокада активистами неконтролируемых Киевом территорий Донбасса — очень опасная стратегия действий, которая уничтожила Украину на Донбассе.

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