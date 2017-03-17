В США заявили о серьезных последствиях блокады Донбасса
В Государственном департаменте США заявили, что блокада Донбасса потенциально имеет серьезные последствия.
В Государственном департаменте США заявили, что блокада Донбасса потенциально имеет серьезные последствия.
Об этом сказал и.о. главы Госдепа Марк Тонер, сообщает Укринформ.
— Мы хотим мирного решения путем, предполагающим территориальную целостность Украины, — сказали в Госдепе США.
В ведомстве отметили, что постоянно отслеживают ситуацию с блокадой на востоке Украине.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что блокада активистами неконтролируемых Киевом территорий Донбасса — очень опасная стратегия действий, которая уничтожила Украину на Донбассе.