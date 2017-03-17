На пост главы Златоуста претендует «чертова дюжина»
На пост главы Златоустовского городского округа (Челябинская область) подали заявления 13 человек, в том числе один житель Челябинска.
На пост главы Златоустовского городского округа (Челябинская область) подали заявления 13 человек, в том числе один житель Челябинска.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в городском Собрании депутатов, свои кандидатуры выдвинули: глава Златоуста Вячеслав Жилин, спикер городского парламента Алексей Карюков, бывший глава города, заместитель директора ООО «Терминал» Дмитрий Мигашкин, бывший
Сегодня члены конкурсной комиссии начнут проверку представленных документов на достоверность указанных в них сведений. Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 3 мая 2017 года. На заседании 12 мая члены комиссии заслушают программы развития, которые представят все допущенные к конкурсу претенденты.
По итогам собеседования будут выбраны не менее двух кандидатов, из которых депутатам предстоит выбрать нового главу. Выборы состоятся 18 мая. Голосование будет открытым. Будущему градоначальнику предстоит набрать не менее 13 голосов в свою пользу.