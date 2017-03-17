На пост главы Златоуста претендует «чертова дюжина»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в городском Собрании депутатов, свои кандидатуры выдвинули: глава Златоуста Вячеслав Жилин, спикер городского парламента Алексей Карюков, бывший глава города, заместитель директора ООО «Терминал» Дмитрий Мигашкин, бывший вице-мэр, а сейчас начальник управления транспортом администрации Челябинска Роман Болотов, бывший начальник управления ЖКХ города, а теперь директор ООО «Коммунсервис-3» Андрей Пликин, директор ООО «Фаворит» Игорь Ганькин, заместитель директора фирмы ТЭК «Урал» Игорь Катаев, руководитель ООО «Коммунсервис-2» Алексей Крутолапов, начальник охраны ООО «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин, помощник машиниста локомотива Локомотивного депо Златоуста Александр Баев, официально не трудоустроенный Марат Магафуров (программа на телевидении «Поварята»), пенсионер Вячеслав Дубровский, пенсионер, председатель сельскохозяйственного кооператива «Горный Урал» Петр Панишев.

Сегодня члены конкурсной комиссии начнут проверку представленных документов на достоверность указанных в них сведений. Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 3 мая 2017 года. На заседании 12 мая члены комиссии заслушают программы развития, которые представят все допущенные к конкурсу претенденты.

По итогам собеседования будут выбраны не менее двух кандидатов, из которых депутатам предстоит выбрать нового главу. Выборы состоятся 18 мая. Голосование будет открытым. Будущему градоначальнику предстоит набрать не менее 13 голосов в свою пользу.