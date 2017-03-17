Рустам Минниханов планирует совершить рабочую поездку в Набережные Челны

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в торжественной церемонии открытия производственного комплекса по переработке куриного мяса «АГРОСИЛА «Челны-МПК».



Как сообщается на официальном портале Правительства РТ, мероприятие состоится на территории птицекомплекса «Челны-Бройлер».



Также в планах лидера республики посещение территории ГК «Кориб».