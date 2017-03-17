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11:34 (мск), источник: ТАСС

Парламентарии ЕС встретятся с крымскими властями и общественностью

Отмечается, что в составе делегации четыре депутата Европарламента и члены национальных парламентов стран ЕС, а также представители левых партий со всего мира.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты Европарламента и законодатели стран ЕС в ходе визита в Крым 19—21 марта встретятся с властями республики и общественностью, в том числе с митрополитом, муфтием и уполномоченным по правам человека. Европейские парламентарии примут участие в международной конференции «100-летие революции в России и современный социализм», которую организует партия «Справедливая Россия».

Как рассказал ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в составе делегации четыре депутата Европарламента и члены национальных парламентов стран ЕС, а также представители левых партий со всего мира.

«Во время трехдневного визита предусмотрена обширная программа и многочисленные встречи: с активом Черноморской ассоциации международного сотрудничества и представителями общественности в одном из вузов, будет встреча с муфтием Крыма хаджи Эмирали Аблаевым и Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем», — сообщил депутат. Также запланирована встреча с председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым.

«У зарубежных депутатов также будет возможность пообщаться с уполномоченным по правам человека и председателем Общественной палаты Крыма», — заключил Чепа.

Крым уже неоднократно посещали иностранные парламентарии. Например, делегация депутатов и сенаторов Франции во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани дважды совершала визиты в Россию, в том числе в Крым и в Севастополь, в 2015 и 2016 годах.

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