Экс-губернатор Юревич готов дать показания по своему уголовному делу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич готов дать исчерпывающие показания в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела.

«Юревич сейчас находится на лечении в Израиле. Как только позволит его здоровье, он прилетит и даст исчерпывающие показания по этому делу, скрываться он не собирается», — сказал ТАСС юрист Игорь Трунов, представляющий интересы бывшего губернатора.

Трунов также рассказал, что в понедельник, 20 марта, следователь пообещал предоставить документы по возбужденному уголовному делу.

«Мы связались сегодня со следователем по телефону, он находится в Челябинске, поэтому договорились встретиться в понедельник, когда он нам предоставит весь объём документов по делу. Пока следствие не планирует никаких следственных действий в форме обысков либо задержаний», — заключил Трунов.

В отношении Юревича возбуждено уголовное дело о получении им взятки. По данным следствия, Юревич, занимавший в 2012 году должность губернатора Челябинской области, получил взятку от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения Челябинской области, при закупке медицинского оборудования. В СК не уточнили размера взятки. Защита Юревича также не располагает информацией, о какой сумме идёт речь.