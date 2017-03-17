Суд в Одессе конфисковал судно из Танзании за торговлю с Крымом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Суд в Одессе конфисковал шедшее под флагом Танзании судно Sky Moon, вывозившее из Крыма в обход украинской таможни партию технической соды, сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Судно, судьба которого решалась в суде, было задержано 10 ноября 2016 года вблизи порта Рени. Его капитана признали виновным в административном правонарушении — транспортировке из Крыма в обход таможни более 3 тыс. тонн технической соды стоимостью почти 18,5 миллиона гривен (почти 40 миллионов рублей).

«Это крупнейшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил. Также впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации судна», — отметили в ведомстве.

Прокуратура отмечает, что к уголовной ответственности привлечены и предстанут перед судом уже упомянутый капитан судна, один из основателей компании-грузовладельца — гражданин Молдовы. Также решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца — гражданина Румынии, который организовал совершение преступления.

Кроме того, прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о том, что зарегистрированное на ее территории юридическое лицо нарушило европейские санкции, касающиеся запрета торговли с Крымом.