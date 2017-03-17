КПРФ сняла Геннадия Аликберова с довыборов в ЗС Иркутской области

Партия КПРФ отозвала зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах в Законодательное собрание Иркутской области по одномандатному округу № 11 Геннадия Аликберова. Соответствующее постановление поступило в Братскую районную территориальную избирательную комиссию. Причина отстранения — несоответствие политической программе партии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избирательной комиссии Иркутской области.

«В постановлении указано, что «кандидат совершил действия, противоречащие программе КПРФ и наносящие ей политический ущерб», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, участие в выборах депутата Законодательного собрания Иркутской области по округу № 11 продолжат четыре кандидата: Александр Дубровин («Единая Россия»), Александр Гаськов («Справедливая Россия»), Олег Кияница (ЛДПР) и Анатолий Фомин («Гражданская Платформа»).