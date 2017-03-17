Все назначены, включая Енина: свердловские «единороссы» разобрались с кадрами в исполкоме

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе партии, руководителем исполкома назначен Александр Косинцев, который в свое время уже возглавлял исполком, его первым заместителем стал директор центра «Аналитик», руководитель проекта «Гражданский Университет Свердловской области» Андрей Мозолин, а заместителем руководителя-начальником отдела агитационно-пропагандистской работы теперь является либеральный журналист Евгений Енин.

Напомним, с конца 2016 г. ячейка «ЕР» работала без руководителя исполкома. А на минувшей неделе утвержденные ныне кандидатуры были представлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.