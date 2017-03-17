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09:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Все назначены, включая Енина: свердловские «единороссы» разобрались с кадрами в исполкоме

В исполкоме свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» только что утверждены кадровые назначения.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе партии, руководителем исполкома назначен Александр Косинцев, который в свое время уже возглавлял исполком, его первым заместителем стал директор центра «Аналитик», руководитель проекта «Гражданский Университет Свердловской области» Андрей Мозолин, а заместителем руководителя-начальником отдела агитационно-пропагандистской работы теперь является либеральный журналист Евгений Енин.

Напомним, с конца 2016 г. ячейка «ЕР» работала без руководителя исполкома. А на минувшей неделе утвержденные ныне кандидатуры были представлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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