Все назначены, включая Енина: свердловские «единороссы» разобрались с кадрами в исполкоме
В исполкоме свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» только что утверждены кадровые назначения.
В исполкоме свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» только что утверждены кадровые назначения.
Как сообщили Накануне.RU, в
Напомним, с конца 2016 г. ячейка «ЕР» работала без руководителя исполкома. А на минувшей неделе утвержденные ныне кандидатуры были представлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.