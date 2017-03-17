Возбуждено уголовное дело в отношении замруководителя «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края»

В СУ СКР факт возбуждения уголовного дела подтвердили, но от комментариев отказались. По данным «Ъ», господин Лазарев подозревается в даче заведомо ложных показаний.

Как считают следователи, господин Лазарев дал заведомо ложные показания в ходе судебного процесса по делу его бывшего начальника Сергея Белоконя.



Как сообщал «Ъ», в феврале 2016 года Ленинский суд Перми признал господина Белоконя виновным в получении взятки в крупном размере. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 73,5 млн руб. Как установили следствие и суд, в 2013 году господин Белоконь потребовал от владельца ООО «Дорожник» Анатолия Старкова взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Речь шла об оплате аренды квартиры в одном из домов по улице Советской, где чиновник намеревался проживать с семьей. В итоге господин Старков дал распоряжение подчиненным ежемесячно перечислять на карту владельца квартиры по 75 тыс. руб. Всего было перечислено более 1,05 млн руб. За взятку чиновник обещал оказывать предпринимателю общее покровительство и содействовать в заключении договоров на обслуживание дорог.