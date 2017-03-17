Защита челябинского экс-губернатора Юревича намерена обжаловать возбуждение уголовного дела

Он подчеркнул, что его подзащитный находится на лечении за рубежом, не скрывается от следствия и готов дать показания по делу.

«Мы с утра связались со следователем, договорились, что встретимся на следующей неделе в Екатеринбурге, чтобы получить весь объем документов по делу. И, скорее всего, будем обжаловать процессуальные действия, которые были предприняты — вынесение постановления о возбуждении уголовного дела», — сказал И. Трунов.

«Нас удивляет фабула, мы в этом деле с 2012 года (уголовное дело экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко-ИФ). Основной фигурант уже скоро выйдет на свободу, никаких подозрений с 2012 года не было, и вдруг — на тебе. Нас удивляет, откуда, что взялось», — отметил адвокат.

Как сообщалось, четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

М. Юревич находится на лечении в Израиле до июня, про уголовное дело узнал из СМИ. «Для него это было неожиданно», — сообщала пресс-секретарь экс-губернатора Юлия Бобылева.