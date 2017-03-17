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09:42 (мск), источник: Интерфакс

Защита челябинского экс-губернатора Юревича намерена обжаловать возбуждение уголовного дела

Челябинск. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича может обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела против него после изучения материалов следствия, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» адвокат Юревича Игорь Трунов.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Мы с утра связались со следователем, договорились, что встретимся на следующей неделе в Екатеринбурге, чтобы получить весь объем документов по делу. И, скорее всего, будем обжаловать процессуальные действия, которые были предприняты — вынесение постановления о возбуждении уголовного дела», — сказал И. Трунов.

Он подчеркнул, что его подзащитный находится на лечении за рубежом, не скрывается от следствия и готов дать показания по делу.

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«Нас удивляет фабула, мы в этом деле с 2012 года (уголовное дело экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко-ИФ). Основной фигурант уже скоро выйдет на свободу, никаких подозрений с 2012 года не было, и вдруг — на тебе. Нас удивляет, откуда, что взялось», — отметил адвокат.

Как сообщалось, четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

М. Юревич находится на лечении в Израиле до июня, про уголовное дело узнал из СМИ. «Для него это было неожиданно», — сообщала пресс-секретарь экс-губернатора Юлия Бобылева.

Также сообщалось, что экс-министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко 17 октября 2014 года был приговорен Ленинским райсудом Челябинска к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн рублей за получение взяток. Кроме того, он был лишен чинов и права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 2,5 года. В ноябре 2014 года Челябинский областной суд уменьшил его штраф до 100 млн рублей.

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