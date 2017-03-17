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09:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе расширят список детей, получающих выплаты при утрате родителей

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Депутаты Уфы предложили усовершенствовать законодательство по защите прав детей-сирот. Суть предлагаемых изменений сводится к следующему.

В соответствии с региональным законодательством, на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой, начисляются и выплачиваются денежные средства, если родители их неизвестны или не в состоянии осуществлять воспитание по перечисленным в данном пункте причинам. Однако в этом перечне нет такой причины, как смерть родителей.

Депутатский корпус Уфы предложил внести ряд поправок в республиканский закон «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка». Инициативу озвучил председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов на встрече с депутатами Госсобрания Башкортостана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возникает абсолютно нелогичная ситуация, когда детям, утратившим родителей по иным причинам, деньги начисляются, а начисления на детей, родители которых умерли, законом не предусмотрены. Мы считаем необходимым дополнить указанный перечень таким основанием, как смерть родителей, — сказал Валерий Трофимов.

Председатель городского Совета Уфы отметил также, что выплата денежных средств на содержание ребенка производится опекуну или попечителю со дня вынесения органом опеки и попечительства решения о назначении денежных средств, включая период с момента возникновения оснований на их получение. Данная норма порождает различное ее толкование, включая возможность применения в период, когда дети своих родителей уже лишились, но под опекой еще не находились.

«Во избежание неверного применения данной нормы органами опеки и попечительства считаем необходимым внести соответствующее уточнение в закон», — сказал Валерий Трофимов.

Валерий Трофимов отметил также, что депутатский корпус Уфы считает необходимым решить вопрос о лицензировании детских домов, расположенных на территории Уфы, на работу с детьми дошкольного возраста. Это необходимо, чтобы детей не отправляли в другие города республики.

В поддержку инициативы уфимских депутатов выступил заместитель министра образования Башкортостана Филюс Миназов. Он отметил, что внесение таких поправок в законодательство действительно необходимо.

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