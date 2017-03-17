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10:47 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР

В Японии прошли первые гражданские учения по эвакуации жителей в случае ракетного удара со стороны Северной Кореи.

Источник: Reuters

В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита — все они были эвакуированы в здание местной школы и в городской культурно-спортивный комплекс.

Сообщения о предполагаемом ракетном ударе участники учений получили по своим мобильным телефонам. Учебный сигнал тревоги также был передан через систему экстренного оповещения J-alert.

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6 марта Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. По информации Токио, три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

В Пхеньяне состоявшийся в начале марта запуск баллистических ракет объяснили учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

Предыдущий ракетный запуск КНДР производила 12 февраля. На нем также лично присутствовал Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.

В начале января лидер КНДР объявил, что его военные близки к созданию баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной долететь до американского побережья.

В своей речи он также назвал Северную Корею «военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
6
Супер Культурный
Ким чен ын честь и совесть нашей эпохи. Просто все завидуют, самая демократичная страна, люди там самые счастливые, самые сытые , ракеты КНДР самые гуманные
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Сергей Зауглов
Да уж! От этого инкубатора придурков можно всего ожидать!
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Дмитрий Голубев
Придурки давят живых гусей и сжигают продукты.
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