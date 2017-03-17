В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР

Сообщения о предполагаемом ракетном ударе участники учений получили по своим мобильным телефонам. Учебный сигнал тревоги также был передан через систему экстренного оповещения J-alert.

В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита — все они были эвакуированы в здание местной школы и в городской культурно-спортивный комплекс.

США хотят добиться от Китая и РФ более активной позиции по КНДР

6 марта Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. По информации Токио, три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

В Пхеньяне состоявшийся в начале марта запуск баллистических ракет объяснили учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

Предыдущий ракетный запуск КНДР производила 12 февраля. На нем также лично присутствовал Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.

В начале января лидер КНДР объявил, что его военные близки к созданию баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной долететь до американского побережья.

В своей речи он также назвал Северную Корею «военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг».