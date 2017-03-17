Студенты комсомольского вуза вдруг передумали проводить акцию в поддержку Навального

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Всего за ночь резко отказались от планов по проведению 26 марта акции в поддержку антикоррупционной деятельности оппозиционера Навального студенты Комсомольского-на-Амуре технического госуниверситета (КнАГТУ). Одни студенты прямо говорят об оказанном давлении, другие — категорически от этого отказываются, утверждая, что решение было добровольным, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Известный в стране оппозиционер Алексей Навальный объявил 26 марта днем проведения всероссийской акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти. Сторонники Навального, из студентов, заявили о себе и в Комсомольске-на-Амуре, однако продержались недолго.

— Мы с женой были первыми, кто приехал подавать заявку на проведение акции 26 марта. Пока наше уведомление смотрел юрист, зашли еще двое парней с такой же заявкой. Они были из пединститута, а еще через пару минут пришли еще двое, тоже студенты-очники, но уже из КнАГТУ. И мы скооперировались, решили подавать одно заявление, — рассказал студент-заочник КнАГТУ Сергей Жиленко. — В результате студенты техуниверситета Артём и Валентин были указаны как организаторы, а меня записали как ответственного за вызов «скорой».

Около четырех часов вечера, разделавшись со всеми процедурами по оформлению заявки, обменявшись телефонами и пожав друг другу руки, довольные «протестанты» оправились домой. А спустя три часа начались проблемы.

— Около восьми вечера мне позвонила замдекана и взволнованно спросила, какое заявление о коррупции в вузе я подал. То есть меня заподозрили в том, что я обвиняю кого-то в нашем институте в коррупции. Я объяснил, в чем было дело, она немного успокоилась, но тут мне перезванивает проректор и интересуется, не намерен ли я забрать заявку, так как у вуза вроде бы могут быть неприятности. Я сказал, что нет, не буду. А потом мне опять звонит замдекана и говорит, мол, Сережа, все плохо, говорят, за тебя взялось ФСБ, — сказал Сергей Жиленко. — После этого разговора я решил переговорить с одним известным в Комсомольске активистом, который рассказал, что заявку на 26 марта подал депутат гордумы — оппозиционер Олег Паньков и посоветовал во избежание серьезных неприятностей свою заявку отозвать. Я поделился этими новостями с Артемом и Валентином, а они мне сообщили, что им тоже звонили, навтыкали и предупредили, либо забираете заявку, либо вас отчисляют из института.

На следующее утро компрометирующую заявку срочно отозвали.

— Я думал, что из-за акции могут быть проблемы, но не предполагал, что они начнутся так быстро! Всего три часа прошло, а мне тут — бац! — и звонок! И этих двух студентов продавили, заставили молчать, причем так, что те вообще решили отказаться даже участвовать в митинге. Честно скажу, и я боюсь, но на акцию пойду, потому что иначе не могу, — сказал Сергей Жиленко.

Студенты, тем временем, не подтверждают факта какого-либо давления на них.

— На нас не давили, мы добровольно решили отказаться от акции. Мы дали дорогу Панькову, человеку знающему, он в этом понимает много больше, чем мы. Нам ничем не угрожали, мы отказались до-бро-вольно, — по слогам для большего понимания повторяет ключевое слово Артем.

Эту «миролюбивую» версию поддержали и в вузе, но не слишком убедительно.

— Комментировать ничего не могу по этому поводу. Оказывала ли я давление? Нет, не оказывала. Встречалась ли я со студентами? Нет, не встречалась. Телефонных звонков не делала, никакого давления, никаких просьб, обращений не было, — делая странное ударение на «я», заявила проректор по учебно-воспитательной работе КнАГТУ Татьяна Наливайко.

По словам депутата гордумы Олега Панькова, оставшегося в итоге главным и единственным инициатором проведения акции 26 марта, решение мэрии по этому поводу станет известно в течение трех дней.

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