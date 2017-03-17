Студенты комсомольского вуза вдруг передумали проводить акцию в поддержку Навального
Причем одни из них признаются, что на них оказали давление, другие утверждают, что решение было исключительно добровольным.
Причем одни из них признаются, что на них оказали давление, другие утверждают, что решение было исключительно добровольным.
Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.
Всего за ночь резко отказались от планов по проведению 26 марта акции в поддержку антикоррупционной деятельности оппозиционера Навального студенты
Известный в стране оппозиционер Алексей Навальный объявил 26 марта днем проведения всероссийской акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти. Сторонники Навального, из студентов, заявили о себе и в
— Мы с женой были первыми, кто приехал подавать заявку на проведение акции 26 марта. Пока наше уведомление смотрел юрист, зашли еще двое парней с такой же заявкой. Они были из пединститута, а еще через пару минут пришли еще двое, тоже
Около четырех часов вечера, разделавшись со всеми процедурами по оформлению заявки, обменявшись телефонами и пожав друг другу руки, довольные «протестанты» оправились домой. А спустя три часа начались проблемы.
— Около восьми вечера мне позвонила замдекана и взволнованно спросила, какое заявление о коррупции в вузе я подал. То есть меня заподозрили в том, что я обвиняю
На следующее утро компрометирующую заявку срочно отозвали.
— Я думал, что
Студенты, тем временем, не подтверждают факта
— На нас не давили, мы добровольно решили отказаться от акции. Мы дали дорогу Панькову, человеку знающему, он в этом понимает много больше, чем мы. Нам ничем не угрожали, мы отказались
Эту «миролюбивую» версию поддержали и в вузе, но не слишком убедительно.
— Комментировать ничего не могу по этому поводу. Оказывала ли я давление? Нет, не оказывала. Встречалась ли я со студентами? Нет, не встречалась. Телефонных звонков не делала, никакого давления, никаких просьб, обращений не было, — делая странное ударение на «я», заявила проректор по
По словам депутата гордумы Олега Панькова, оставшегося в итоге главным и единственным инициатором проведения акции 26 марта, решение мэрии по этому поводу станет известно в течение трех дней.
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