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09:46 (мск), источник: Publika.md

Молдова намерена бойкотировать Межпарламентскую ассамблею СНГ

Молдова намерена отказаться от участия в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 26-ого по 28-ое марта.

Источник: Publika.md

Согласно новостному порталу deschide.md, причина отказа от участия связана с отсутствием реакции со стороны российских властей на ноту протеста, отправленную молдавскими властями.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Напомним, неделю назад спикер Андриан Канду и премьер Павел Филип встретились с российским послом в Молдове и вручили ему ноту протеста о злоупотреблениях российских спецслужб по отношению к молдавским чиновникам. Согласно официальному Кишиневу, представители российских спецслужб задерживали, обыскивали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов.

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