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09:56 (мск), источник: ИА REGNUM

Кризис власти: на Урале месяц не могут выбрать председателя думы

Депутаты Белоярского пошли на компромисс, назначив исполняющего обязанности спикера. Председателя гордумы они безуспешно пытались избрать уже четыре раза.

Источник: Reuters

В Свердловской области депутаты Белоярского городского округа в очередной раз не смогли избрать председателя думы. На этот раз было принято решение назначить исполняющего обязанности спикера, чтобы не парализовать работу представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На прошедшем голосовании два кандидата Сергей Платоненко и Борис Комлев, набрали по 13 голосов из 14 необходимых. В итоге было принято решение назначить последнего исполняющим обязанности председателя городской думы, к тому же Борис Комлев ранее работал в статусе заместителя спикера, сообщает издание Znak.com.

Следующее заседание городской думы Белоярского состоится 30 марта и на нём в очередной раз будет проведено голосование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Белоярского не могут выбрать председателя городской думы с тех пор, как в конце января 2017 года бывший спикер Сергей Кузьмин ушёл в отставку.

Напомним, что попытки избрать председателя продолжаются с середины февраля. Избрать спикера не удалось ни 16, ни 21 февраля, также этого пока не произошло и в марте. Каждый раз кандидатам не хватает нескольких голосов. Такое положение некоторые депутаты обуславливают расколом внутри гордумы Белоярского.

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