Визит в Россию: о чем сегодня в Москве будут говорить Путин и Додон

«Состоится встреча Владимира Путина с президентом Молдовы Игорем Додоном, который находится в Москве по приглашению общероссийской общественной организации «Деловая Россия» для участия в бизнес-форуме «Россия — Молдавия: новые точки роста», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Продолжается официальный визит молдавской делегации во главе с президентом Игорем Додоном в Москву. Сегодня, в пятницу, состоится встреча главы государства с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РМ Игорь Додон встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Ожидается, что президенты обсудят реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 17 января, а основное внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, предполагается обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

В состав большой молдавской делегации входят депутаты, советники президента и ведущие экономические агенты.

Ранее Игорь Додон неоднократно заявлял о желании обсудить с Владимиром Путиным вопрос увеличения категорий молдавских граждан, на которых распространится миграционная амнистия, а также расширение списка молдавской продукции для экспорта на рынок России.

«В ходе встречи с российским президентом мы обсудим динамику наших отношений и дополнительные меры по их интенсификации», — говорил Додон.

По его словам, в рамках предыдущей встречи с российским лидером была достигнута договоренность о возвращении на российский рынок продукции крупнейших винодельческих предприятий Молдавии, а также о миграционной амнистии целого ряда категорий молдавских трудовых мигрантов.

Президент Молдовы считает, что его участие в бизнес-форуме по линии «Деловой России» «будет служить дополнительным толчком в двухсторонних торговых отношениях и приведет к существенному увеличению российских инвестиций в молдавскую экономику».

«Будет много других интересных встреч. Молдове необходимо восстановить полноценное стратегическое партнерство с Россией», — подчеркивал Додон.

В январе Додон совершил визит в Москву, который стал его первой зарубежной поездкой на посту президента. По итогам встречи с Путиным Додон заверил, что вне зависимости от заявлений некоторых молдавских политиков Кишинев рассчитывает открыть новую страницу отношений с Москвой.