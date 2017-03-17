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10:38 (мск), источник: ТАСС

Новый гендиректор корпорации УВЗ провел первые рабочие совещания на Урале

Александр Потапов осмотрел Уралвагонзавод, Уралкриомаш и Уральское КБ транспортного машиностроения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов провел первые рабочие встречи в рамках визита на нижнетагильские предприятия интегрированной структуры. Совещания прошли на Уралвагонзаводе, Уралкриомаше и в Уральском КБ транспортного машиностроения, сообщают в пресс-центре корпорации.

Потапов посетил основные подразделения Уралвагонзавода — цеха вагоносборочного, металлургического и механосборочного производств. «На сегодняшний день головное предприятие обеспечено заказами по производству гражданской продукции и продукции военного назначения. Реализация государственного оборонного заказа — основного стратегического направления деятельности Корпорации — осуществляется нами согласно взятым на себя обязательствам. В полной мере реализуются меры социальной поддержки работников», — цитируют в пресс-центре слова гендиректора.

«Уралкриомаш» представил Потапову перспективную разработку — контейнер-цистерну для сжиженного природного газа КЦМ-40/07, который создан с использованием уникальных технологий двойного назначения. Предприятие — признанный разработчик и поставщик систем для заправки космических аппаратов. В апреле текущего года изделие будет продемонстрировано на экспозиции УВЗ посетителям крупнейшей международной выставки «ТрансРоссия 2017».

В Уральском КБ транспортного машиностроения гендиректор ознакомился с перспективными образцами военной продукции. Также прошло обсуждение направлений развития производства дорожно-строительной техники согласно выбранному курсу на диверсификацию рынков. Основные изделия — гусеничный экскаватор ЭО-41211А и колесный экскаватор ЭО-33222А — разработаны специалистами УКБТМ с использованием отдельных инженерных решений, ранее примененных в боевых машинах марки «УВЗ». Планируется, что новая линейка ДСТ Уралвагонзавода будет такой же прогрессивной, надежной и качественной, как и вся тагильская бронетехника. Гусеничный экскаватор ЭО-41211А, впервые представленный на выставке «Иннопром 2016», вызвал интерес у потенциальных заказчиков. Опытный образец колесного экскаватора Уралвагонзавода ЭО-33222А планируется экспонировать на специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии 2017».

В заключение рабочей поездки Александр Потапов встретился с полпредом президента РФ в УрФО Игорем Холманских. «Они обсудили направления взаимодействия в рамках создания благоприятных условий для развития промышленности в регионе, вопросы обеспечения ритмичной работы предприятий Корпорации и их комплектаторов», — сообщили в корпорации.

АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф. Э. Дзержинского» — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро России и Европе. Головное предприятие — «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. 100 процентов акций корпорации принадлежат государству.

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