Новый гендиректор корпорации УВЗ провел первые рабочие совещания на Урале
Александр Потапов осмотрел Уралвагонзавод, Уралкриомаш и Уральское КБ транспортного машиностроения.
Александр Потапов осмотрел Уралвагонзавод, Уралкриомаш и Уральское КБ транспортного машиностроения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов провел первые рабочие встречи в рамках визита на нижнетагильские предприятия интегрированной структуры. Совещания прошли на Уралвагонзаводе, Уралкриомаше и в Уральском КБ транспортного машиностроения, сообщают в
Потапов посетил основные подразделения Уралвагонзавода — цеха вагоносборочного, металлургического и механосборочного производств. «На сегодняшний день головное предприятие обеспечено заказами по производству гражданской продукции и продукции военного назначения. Реализация государственного оборонного заказа — основного стратегического направления деятельности Корпорации — осуществляется нами согласно взятым на себя обязательствам. В полной мере реализуются меры социальной поддержки работников», — цитируют в
«Уралкриомаш» представил Потапову перспективную разработку —
В Уральском КБ транспортного машиностроения гендиректор ознакомился с перспективными образцами военной продукции. Также прошло обсуждение направлений развития производства
В заключение рабочей поездки Александр Потапов встретился с полпредом президента РФ в УрФО Игорем Холманских. «Они обсудили направления взаимодействия в рамках создания благоприятных условий для развития промышленности в регионе, вопросы обеспечения ритмичной работы предприятий Корпорации и их комплектаторов», — сообщили в корпорации.
АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф. Э. Дзержинского» — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники,