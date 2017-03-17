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10:47 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровске оппозиция готовится к митингам против повышения цен на проезд

Либерал-демократы и коммунисты полагают, что виной всему передача перевозок в частные руки и закон о монетизации льгот.

Источник: РИА "Новости"

По мнению хабаровских оппозиционеров, монетизация льгот и повышение цен на проезд в общественном транспорте привело к существенному ухудшению положения самых незащищенных слоев населения — пенсионеров и малоимущих, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Проезд в общественном транспорте дорожает из-за того, что перевозки были отданы в частные руки», — сообщил депутат краевого парламента от КПРФ Виктор Постников ИА Амурмедиа.

Хабаровские перевозчики сообщили, что планируют повысить цены на проезд. Постников утверждает, что коммунисты предупреждали о таких последствиях.

«Все перевозки, весь общественный транспорт отдали частникам, которые думают лишь о прибыли, а не о благе людей. Частникам позволено все — хоть расписание нарушать, хоть маршруты между собой делить. Между тем обеспечение доступного и качественного транспортного обслуживания населения — задача государства», — заявил парламентарий.

С коллегой по Законодательной думе солидарна депутат от ЛДПР Елена Грешнякова. Депутат убеждена, что к потере муниципальных предприятий, к транспортным проблемам в регионе привел закон о монетизации льгот.

«Я считаю, что правительству следует признать свои ошибки и вернуть льготы на проезд. При любых трудностях бюджета должны быть неприкосновенные статьи расходов — те, что связаны с незащищенными группами населения. Это инвалиды, пенсионеры, дети из многодетных семей», — сказала депутат.

Между тем жители Хабаровского края недовольны не только повышением цен на проезд, но и самим качеством перевозок. Так, жители СВП Ванино, Советской Гавани, Хабаровска регулярно жалуются на крупнейшего в регионе перевозчика — компанию «Пять звезд»: «Автобусы плохие, холодные, водители и кондукторы хамят пассажирам, компания постоянно нарушает расписание, ждать автобус приходится подолгу».

На счету «Пяти звезд» нашумевшие ДТП с человеческими жертвами. Тем не менее никаких изменений не происходит, компания работает, как работала, других перевозчиков, особенно в отдаленных районах, нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и некачественных пассажирских перевозок проходят в разных регионах страны. Главным виновником повышений многие считают монетизацию льгот и полный переход отрасли в частные руки.

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