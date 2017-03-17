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10:30 (мск), источник: Ictv.ua

Верховную Раду просят снять неприкосновенность с Парасюка

Снять неприкосновенность с народного депутата Владимира Парасюка просят более 500 сотрудников полиции Донецкой области.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, сотрудники полиции вынуждены терпеть нападения и угрозы за свое добросовестное выполнение служебных обязанностей.

— Личный состав полиции обращается к президенту Украины, главе Верховной Рады Украины и генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. Такие вещи нельзя оставлять без реакции, — подчеркнул он.

Аброськин также сообщил, что заместитель начальника Краматорского ОП Андрей Друмов, который останавливал Парасюка и остальных участников блокады возле Славянска, начал получать угрозы.

— После опубликования «сочувствующими Парасюка» персональных данных в интернете, начал получать угрозы: «Мы знаем, где твоя семья, мы знаем, где твоя дочь, — отметил он.

Напомним, 14 марта через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, отказавшихся проходить стандартную проверку и спровоцировавших конфликт с участием Парасюка. Пострадали семеро полицейских.

К слову, по Конституции, народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. В соответствии со статьей 81, полномочия нардепа досрочно можно прекратить в случае обретения законной силы обвинительным приговором относительно него.

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