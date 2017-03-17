Генпрокурор прокомментировал задержания в Минске 15 марта

В минувшую среду в Минске прошла санкционированная Мингорисполкомом уличная акция «Марш нетунеядцев», после которой были задержаны несколько десятков ее участников-анархистов, пришедших на марш в масках на лицах. В соответствии со ст. 11закона «О массовых мероприятиях» Беларуси запрещено скрывать свои лица под масками. Задержание на остановке общественного транспорта проводили сотрудники правоохранительных органов в штатском. Объясняя задержания в троллейбусе, в МВД отметили, что «была вероятность того, что нарушители порядка могут скрыться». В четверг прошли суды прошли суды, задержанным дали по 15 и по 12 суток ареста.

«Если будут основания, если будет заявление, то генпрокуратура будет проводить проверку», — заявил журналистам в пятницу генпрокурор Беларуси Александр Конюк, отвечая на вопрос о том, как он расценивает действия сотрудников милиции 15 марта.

По его словам, пока заявлений в органы прокуратуры на действия сотрудников милиции не поступало.

Генпрокурор также отметил, что он не будет комментировать действия сотрудников милиции основании только информации из СМИ.

«Нужно выслушать и другую сторону», — сказал Конюк.

«Если есть нарушения, то нужно реагировать. А закрытые лица участников шествия, это нарушение законодательства», — отметил Конюк.