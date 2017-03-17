Россия будет содействовать диалогу между Кишинёвом и Тирасполем
Россия подтвердила готовность в качестве
Россия подтвердила готовность в качестве
Как передает «ИНФОТАГ», об этом говорится в сообщении
Согласно сообщению, с российской стороны было высказано «убеждение, что решением приднестровской проблемы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный самими сторонами при содействии международных посредников».
В документе отмечается, что стороны «сошлись во мнении относительно необходимости ритмичной и последовательной работы формата “5+2”, скорейшего созыва его очередного раунда без предварительных условий».