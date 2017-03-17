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10:38 (мск), источник: Noi.md

Россия будет содействовать диалогу между Кишинёвом и Тирасполем

Россия подтвердила готовность в качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию содействовать продвижению диалога между Кишинёвом и Тирасполем.

Источник: Noi.md

Как передает «ИНФОТАГ», об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа РФ об итогах рабочей поездки статс-секретаря, замминистра иностранных дел Григория Карасина на этой неделе в Молдову.

Согласно сообщению, с российской стороны было высказано «убеждение, что решением приднестровской проблемы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный самими сторонами при содействии международных посредников».

В документе отмечается, что стороны «сошлись во мнении относительно необходимости ритмичной и последовательной работы формата “5+2”, скорейшего созыва его очередного раунда без предварительных условий».

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