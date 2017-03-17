Бывший челябинский губернатор не признал вину по делу о взяточничестве

«Мы ведем это дело с 2012 года, Юревич даже близко к нему никакого отношения не имеет. Конечно, он не признает свою вину», — сказал он в пятницу «Интерфаксу».

По словам защитника, его клиент, который в настоящее время находится на лечении в Израиле, не скрывается от следствия и готов приехать, дать показания. Он сообщил, что на следующей неделе встретится со следователем.

«Скорее всего, будем обжаловать процессуальные действия, которые были предприняты — вынесение постановления о возбуждении уголовного дела», — сказал Трунов. «Нас удивляет фабула, мы в этом деле с 2012 года (уголовное дело экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко — ИФ). Основной фигурант уже скоро выйдет на свободу, никаких подозрений с 2012 года не было, и вдруг — на тебе. Нас удивляет, откуда, что взялось», — отметил адвокат.

Как сообщалось, Четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона.

После отставки

Губернатор Челябинской области Юревич 15 января 2014 года был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным. В марте 2014 года источник в президентской администрации заявил «Интерфаксу», что «отстранение от должности губернатора Новосибирской области Василия Юрченко с формулировкой “в связи с утратой доверия” и уход с поста губернатора Челябинской области Михаила Юревича — это продолжение курса по очищению региональных элит, который направлен на то, чтобы во власти работали честные, профессиональные и порядочные люди».

Тогда же, в марте 2014 года сообщалось, что прокуратура Челябинской области в ходе проверки выявила неэффективное и излишнее расходование бюджетных средств в 2012—2013 гг. на охрану Юревича и обеспечение безопасности мероприятий с его участием.

В мае 2014 года Челябинский областной фонд имущества продал на аукционе за 245 млн рублей вертолет Bell 429, который был куплен на бюджетные средства для поездок по региону бывшего губернатора.

В феврале 2014 года Юревич, который возглавлял региональный список «Единой России» на выборах в нижнюю палату парламента шестого созыва, стал депутатом Госдумы. ЦИК России передал ему мандат, освободившегося после досрочного сложения депутатских полномочий Алексеем Бобраковым, занявшим пост министра промышленности в областном правительстве.

В марте 2016 года Юревич подал документы для участия в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента. В конце мая он снял свою кандидатуру с праймериз, а в начале июня подал заявление о выходе из «Единой России».

В июне 2016 года он подал документы для участия в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца. Однако, по данным СМИ, позднее он забрал из избиркома Челябинской области документы об участии в выборах в качестве самовыдвиженца.

Дело Тесленко

Что касается экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, то он 17 октября 2014 года был приговорен Ленинским райсудом Челябинска к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн рублей за получение взяток. Кроме того, он был лишен классных чинов и права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2,5 года. В ноябре 2014 года Челябинский областной суд снизил его штраф до 100 млн рублей.

По версии следствия, с января по апрель 2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере около 43 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных.