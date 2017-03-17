Израиль объяснил авиаудары по позициям «Хезболлы» в Сирии

В свою очередь Израиль обвинил Сирию в обстреле своих самолетов. Как сообщает Haaretz со ссылкой на военных, израильские самолеты атаковали цели в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами.

Ни одна из них не поразила цель, а одна из ракет была перехвачена израильской системой ПВО Arrow в недалеко от Иерусалима. По данным израильских военных, самолет уже возвращался на базу и вошел в воздушное пространство своей страны, когда по нему была запущена ракета.

Как отмечает Haaretz, за последние пять лет неоднократно сообщалось об израильских авиаударах по конвоям на территории Сирии, которые направлялись на позиции «Хезболлы» в Ливане, но Израиль ранее официально не признавал таких атак.

При этом военные этой страны всегда заявляли, что намерены делать все, чтобы помешать транспортировке оружия для «Хезболлы» через Сирию.