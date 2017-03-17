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11:10 (мск), источник: Интерфакс

Израиль объяснил авиаудары по позициям «Хезболлы» в Сирии

Военные заявили, что намерены препятствовать транспортировке оружия, предназначенного для ливанской группировки.

Источник: AP 2017

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Сирии, воюющей на стороне правительственных войск, сообщает в пятницу Армия обороны Израиля.

«Ночью самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Сирии», — говорится в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что Израиль нанес авиаудары по ряду объектов, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия для группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран

В свою очередь Израиль обвинил Сирию в обстреле своих самолетов. Как сообщает Haaretz со ссылкой на военных, израильские самолеты атаковали цели в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами.

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Ни одна из них не поразила цель, а одна из ракет была перехвачена израильской системой ПВО Arrow в недалеко от Иерусалима. По данным израильских военных, самолет уже возвращался на базу и вошел в воздушное пространство своей страны, когда по нему была запущена ракета.

Как отмечает Haaretz, за последние пять лет неоднократно сообщалось об израильских авиаударах по конвоям на территории Сирии, которые направлялись на позиции «Хезболлы» в Ливане, но Израиль ранее официально не признавал таких атак.

При этом военные этой страны всегда заявляли, что намерены делать все, чтобы помешать транспортировке оружия для «Хезболлы» через Сирию.

Комментарии
4
Александр д
не нормально прилетели отбомбили как у себя дома хотя бы уведомили власти сирии
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Супер Культурный
Скоро услышим вопли Хезболлы
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Супер Культурный
Игорек , ты самый умный у нас в палате №6
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