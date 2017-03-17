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10:55 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников примет участие в праймериз по выборам губернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подал заявление на участие в праймериз партии «Единая Россия» для участия в выборах губернатора города. Об этом Овсянников рассказал журналистам в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы города, заявление было подано вечером 16 марта.

«Вчера я подал документы для участия в праймериз. Политсовет утвердил. Начиная с 4 апреля буду встречаться с партийными ячейками, где я представлю свою предвыборную программу. А в целом моя предвыборная программа будет построена на той реальной работе, которое делает правительство Севастополя», — сказал Овсянников.

Помимо него свои заявления на участие в праймериз подали еще 4 человека: председатель совета Андреевского муниципального образования Севастополя Павел Сысуев, сопредседатель севастопольского отделения Общероссийского народного фронта Владимир Немцев, коммерческий директор ООО «Дар» Сергей Лисейцев и индивидуальный предприниматель Алексей Макушин.

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