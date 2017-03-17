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12:08 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: Беларуси интересен опыт государственных преобразований в Казахстане

17 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Беларуси интересен опыт государственных преобразований в Казахстане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Очень часто наблюдаю, анализирую, пытаюсь изучить опыт деятельности (особенно последних месяцев) ваших высших органов власти, прежде всего Президента. Нам этот опыт очень полезен, — заявил глава государства. — Мы действительно очень серьезно и внимательно изучаем ваш опыт. Думаю, что для Казахстана это очень важные шаги, которые вы предпринимаете во имя, прежде всего, сохранения стабильности и независимости вашего государства».

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«Вы пытаетесь всякие реформы, особенно по государственному устройству, изменению Конституции обязательно подкреплять конкретными экономическими шагами. Это очень важно. Это хороший пример для других», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, само изменение Конституции и передача полномочий от Президента, например, правительству, как это происходит в некоторых республиках, может порой вызывать недовольство людей.

«А когда людям говоришь, во имя чего это делается, и подкрепляешь конкретными фактами и задачами на перспективу — это совсем другое. Вот это другое как раз характерно для вас. И вы молодцы, что в это сложное для всех время сохраняете единство страны», — сказал Президент.

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