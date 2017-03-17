Минниханов увеличил доплаты к пенсиям экс-чиновникам Татарстана

Согласно изменениям в законе о государственных должностях РТ будут увеличены доплаты с 1,5-кратного до 2-кратного размера ежемесячного вознаграждения на соответствующей должности.

Указ вступил в силу с 16 марта 2017 года, при этом чиновникам, которым доплата к пенсии была назначена до вступления документа в силу, будет произведен перерасчет ее размера с 1 января 2017 года.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ предложило пожизненно закреплять за ушедшими в отставку премьером и спикером парламента региона, а также членами их семей персональный автомобиль и водителя.