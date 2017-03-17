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11:04 (мск), источник: KaliningradToday

Власти Калининграда заявили о средней зарплате горожан в 36 тысяч рублей

В Калининграде на заседании комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности 16 марта рассмотрены 16 вопросов.

Депутаты заслушали информацию об итогах социально-экономического развития городского округа за 2016 год. Как заявлено, многие цифры показывают положительную динамику по сравнению с 2015 годом.

Так, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг возрос на 22,4 млрд рублей, или на 9,5%;.

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 2,3 млрд рублей, или на 15,2%;.

— выполненный объем работ в строительстве (по крупным и средним предприятиям) составил 16,3 млрд рублей и увеличился на 16,5%;.

— объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) составил 42,4 млрд рублей и возрос на 12,6%;.

ввод в эксплуатацию жилья возрос на 6,5% и составил 329 жилых домов общей площадью 601 тыс. кв. метров.

Отмечен рост производства мяса, мясных консервов, хлебобулочных изделий, легковых автомобилей, э/энергии и теплоэнергии. А вот снижение производства наблюдалось в производстве рыбопродукции и рыбных консервов, колбасных и кондитерских изделий, железобетонных конструкций, теле- и видеоаппаратуры.

Уменьшилось число зарегистрированных безработных (на 296 человек), на 1 января их в Калининграде числилось 1413.

Номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий составила 36 тысяч рублей и увеличилась на 5,7%. А рост реальной зарплаты с учётом индекса потребительских цен составил 9%. Потребительские цены (тарифы) повысились на 4,7%, прокомментировали в Калининграде сегодня, 17 марта 2017 года, собкору KaliningradToday в горсовете.

Финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций возрос на 9,7 млрд рублей и составил 27,9 млрд рублей.

Другая информация касалась хода реализации муниципальных и ведомственных целевых программ. В 2016 году реализовывались 15 муниципальных программ, включающие 9 ведомственных целевых программ. Общее финансирование составило 94,4% к плану (9,5 млрд рублей при плане 10 млрд рублей).

Но есть и программы, выполненные, судя по цифрам, далеко не в полном объёме. Так, муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» на конец года была выполнена на 59,9% от плана; муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа» — на 38,1% .

Председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Александр Зуев пояснил, что причина — в несвоевременном перечислении средств из вышестоящих бюджетов, и на сегодня программа исполнена. Квартиры удалось приобрести в декабре, и заселение произошло в январе — феврале.

Кроме того, депутаты согласовали и предложили вынести на утверждение городского совета ряд вопросов, связанных с передачей муниципальной собственности.

Так, по обращению областного казенного учреждения «Управление формирования объектов государственной недвижимости» согласуется передача в безвозмездное пользование объектов недвижимости (каскад фонтанов и два резервуара общей стоимостью 5,9 млн рублей), расположенных по Ленинскому проспекту, 81а, (у Дома советов), а также земельного участка под ними площадью 32,8 тыс. кв. м. В последующем планируется передача данных объектов в государственную собственность Калининградской области.

Как пояснил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда Александр Зуев, решение связано с судебным спором между правительством Калининградской области и основным собственником Дома советов. «Чтобы был единый собственник, и передается указанное имущество. Видимо, впоследствии будет принято решение, как оно будет эксплуатироваться: сноситься или ремонтироваться».

«Это необходимо для последующей реализации проекта “Сердце города”, на реализацию которого понадобятся федеральные средства», — прокомментировал председатель комиссии Олег Быков.

По обращению министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области согласуется передача из муниципальной собственности в госсобственность Калининградской области:

— земельного участка площадью 179,4 тыс.кв.м по ул. Ялтинской шоссе с разрешенным использованием для выполнения мероприятий по пожаротушению и рекультивации земель, строительства объектов по переработке утилизированного сырья;.

— двух земельных участков площадью 138 тыс. кв.м и 64,4 тыс.кв.м по Балтийскому шоссе с разрешенным использованием под полигон твердых бытовых отходов;.

— проектно-сметной документации по объектам «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского Калининграда» и «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ “Дарита” (золоотвал) Калининграда».

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