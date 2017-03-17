Климкин из-за болезни отменил визит в Грузию

— Мы получили из Киева официальное коммюнике и обратились в МИД Грузии с просьбой о переносе визита министра Климкина на более поздний срок. Павел Климкин получил строгие рекомендации врачей, в течение ближайших дней отказаться от активности. Визит состоится в ближайшее время, — сообщил в пятницу журналистам украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов, передает Интерфакс — Украина.