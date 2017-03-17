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11:08 (мск), источник: Ictv.ua

Климкин из-за болезни отменил визит в Грузию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил строгие рекомендации врачей, из-за которых пришлось отменить его визит в Грузию, запланированный на 17—18 марта.

— Мы получили из Киева официальное коммюнике и обратились в МИД Грузии с просьбой о переносе визита министра Климкина на более поздний срок. Павел Климкин получил строгие рекомендации врачей, в течение ближайших дней отказаться от активности. Визит состоится в ближайшее время, — сообщил в пятницу журналистам украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов, передает Интерфакс — Украина.

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