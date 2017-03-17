Парламент рассмотрит вотум недоверия министру транспорта, выдвинутый социалистами

Напомним, что фракция Партии социалистов в парламенте выдвинула вотум недоверия главе министерства транспорта и инфраструктуры дорог, члену Либеральной партии Юрию Киринчуку еще 3 марта.

По словам депутата-социалиста Григоре Новака, на этот шаг их толкнула катастрофическая ситуация во всех областях, подконтрольных либеральному министру.

Плачевная ситуация в области транспорта достигла апогея, в неудовлетворительном состоянии дорог может убедиться каждый житель страны, сотрудники ГП Железные дороги Молдовы уже более 5 месяцев не получают зарплату — общая сумма 130 миллионов леев. Пришло время навести порядок в этой области, — отметил Новак.