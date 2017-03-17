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11:04 (мск), источник: Actualitati.md

Парламент рассмотрит вотум недоверия министру транспорта, выдвинутый социалистами

Сегодня, 17 марта, депутаты Парламента Республики Молдова рассмотрят вотум недоверия, выдвинутый министру транспорта и инфраструктуры дорог, члену Либеральной партии Юрию Киринчуку, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

В повестке заседания данный вопрос обозначен под 18 номером.

Напомним, что фракция Партии социалистов в парламенте выдвинула вотум недоверия главе министерства транспорта и инфраструктуры дорог, члену Либеральной партии Юрию Киринчуку еще 3 марта.

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По словам депутата-социалиста Григоре Новака, на этот шаг их толкнула катастрофическая ситуация во всех областях, подконтрольных либеральному министру.

Плачевная ситуация в области транспорта достигла апогея, в неудовлетворительном состоянии дорог может убедиться каждый житель страны, сотрудники ГП Железные дороги Молдовы уже более 5 месяцев не получают зарплату — общая сумма 130 миллионов леев. Пришло время навести порядок в этой области, — отметил Новак.

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