МФЦ Прикамья возглавил специалист из Москвы

МФЦ Пермского края обрел постоянного руководителя. Им стал Игорь Никитин, последние 5 лет работавший начальником одного из управлений министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Соответствующий приказ подписал и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров, передает «Уралинформбюро».

Игорь Никитин родился в 1976 году в Перми. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Динамика и прочность машин», также аспирантуру экономического факультета Пермского госуниверситета. К должностным обязанностям новоиспеченный руководитель приступил 16 марта.

Его предшественник Дмитрий Дымбрылов в апреле 2016 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным УФСБ Прикамья, в течение 2014−2015 годов Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова подписывали документы с завышенной стоимостью работ по строительству многофункциональных центров. Ущерб оценивается в 31,3 миллиона рублей.